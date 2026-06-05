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НовостиОбщество5 июня 2026 14:32

Intel запатентовала в России технологию Realsense для 3D-печати

Intel зарегистрировала в Роспатенте технологию Realsense для распознавания голоса и сканирования объектов для 3D-печати
Мила ГЕНЬ
Intel запатентовала в России технологию Realsense для 3D-печати

Intel запатентовала в России технологию Realsense для 3D-печати

Фото: Shutterstock.

Американский производитель микропроцессоров Intel зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Intel Realsense. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительное право на товарный знак будет действовать до июня 2035 года. Под этим брендом можно производить аппаратуру для записи и воспроизведения изображения, оборудование для 3D-моделирования и другие компьютерные устройства, а также рекламировать товары для их продажи.

Технология Realsense — это набор высококачественных камер, датчиков, встроенный графический процессор и инструменты для разработчиков. Основные направления: распознавание голоса, жестов, лица и эмоций, отслеживание рук и пальцев, а также сканирование объектов для 3D-печати.

Intel приостановила деятельность в России еще в апреле 2022 года. На отечественном рынке компания представлена АО «Интел а/о», которое работает с 1992 года. Уставной капитал организации составляет 10,9 млн рублей. Выручка компании с 2022 года остается нулевой, однако в прошлом году прибыль впервые стала положительной и достигла 104 млн рублей.

Ранее президент Эстонии Алар Карис пожаловался на европейских бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию.