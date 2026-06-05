Губернатор Алтайского края: Президент поставил задачу увеличить агроэкспорт в 1,5 раза к 2030 году, а мы ее уже перевыполнили

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край – один из ведущих аграрных регионов России и лидер по производству сельскохозяйственной продукции в Сибирском федеральном округе. В прошлом году индекс производства продукции АПК на Алтае вырос на 13,7%, регион собрал рекордные 10 миллионов тонн урожая зерновых и масличных культур. О том, как развивается агропромышленный комплекс края, губернатор Виктор Томенко рассказал «Радио «Комсомольская правда» в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Сельское хозяйство - важная часть нашей экономики. Вернее, агропромышленный комплекс в совокупности с пищевой и перерабатывающей промышленностью. Алтайский край известен как житница Сибири и частично юга России за Уралом. Мы первые в Сибирском федеральном округе по большинству показателей. Сегодня производим больше всех в стране крупы и муки. Всегда в тройке лидеров по сыру и сливочному маслу», - сообщил Виктор Томенко.

Он отметил, что сельское хозяйство пока отстает от промышленности в части формирования доходов бюджета региона. Тем не менее, успешная работа алтайского АПК позволяет сохранять стабильность на селе и обеспечивает занятость для жителей региона.

«С точки зрения наполнения бюджета: большой урожай - больше объема выручки. Но в сельском хозяйстве есть закономерность: больше собрал - меньше цена, меньше собрал - больше цена. Ценовой момент обязательно влияет. Прямого значительного влияния на доходы бюджета нет. Но это устойчивость, связанность, занятость на селе, сохранение села как такового», - рассказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, Алтайский край полностью обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией и по большей части перерабатывает урожай у себя дома. Рекордные объемы выращенной продукции предполагают, что нужно увеличивать вывоз сельхозпродуктов и наращивать поставки в другие регионы и за рубеж. Рекордные урожаи дают толчок к развитию перерабатывающих предприятий – важно не просто торговать зерном, а развивать собственное производство.

«За последний сельскохозяйственный год вывоз продукции, зерновых и масличных, увеличился примерно в 1,5 раза - больше 2,2 миллиона тонн зерновых и больше 1 миллиона тонн масличных мы вывозим за пределы края. Строим дополнительные мощности по переработке, но пока все мощности загружены в меру спроса. Например, объемы производства муки (мы первые в стране) колеблются от 800 тысяч до миллиона тонн в зависимости от спроса на рынке», - говорит Виктор Томенко.

При этом регион успешно наращивает экспорт. В прошлом году продажи продукции АПК за границу выросли сразу на 40% по сравнению с 2024 годом, и в 1,7 раза – по сравнению с 2021 годом.

«Президент поставил задачу увеличить агроэкспорт в 1,5 раза к 2030 году, а мы ее уже перевыполнили», - отметил губернатор Алтайского края.