Путин оценил состояние глобальной торговой системы

Путин: Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что мировая торговая система перестает быть западноцентричной.

"Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу, что за 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась", - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, также Путин сообщил, что в 2025 году на страны БРИКС пришлось почти четверть мирового экспорта. И этот показатель продолжает неуклонно увеличиваться. Кроме того, растет и внутренний товарооборот объединения.

Также глава государства коснулся экономической ситуации в России и странах Евросоюза. Он отметил, что на данный момент отечественная экономика просто опустилась до того уровня, на котором Европа живет все последние годы. По его словам, рост российской экономики соответствует уровню роста последних лет в странах еврозоны.