ВТБ на ПМЭФ 2026 договорился о сотрудничестве с 15 регионами

ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заключил партнерские соглашения с пятнадцатью российскими регионами. Их задача укрепить долгосрочное сотрудничество банка с местными властями для решения приоритетных задач социально-экономического развития территорий.

Свои подписи под соглашениями поставили представители правительств Брянской, Ярославской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской и Томской областей. К ним присоединились Республика Коми, Хакасия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, а также Запорожская и Херсонская области. В список вошли и два крупных края — Камчатский и Краснодарский.

Стороны договорились совместно развивать банковскую инфраструктуру и внедрять современные финансовые сервисы. В числе приоритетов — поддержка предпринимательства, реализация инвестпроектов и привлечение капитала в экономику регионов. Особый акцент будет сделан на механизмах финансирования бизнеса (включая господдержку), а также на социальных и инфраструктурных проектах.

«Развитие регионов остается одним из ключевых приоритетов ВТБ. Подписанные на ПМЭФ соглашения формируют основу для дальнейшего сотрудничества с субъектами Российской Федерации по широкому кругу направлений — от поддержки бизнеса и реализации инвестиционных проектов до внедрения современных финансовых сервисов и повышения доступности банковских услуг для жителей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши финансовые инструменты и экспертиза способствовали устойчивому экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — отметил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.