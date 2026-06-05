Балицкий: Киев использует атомный терроризм для достижения целей Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Киев использует атомный терроризм для достижения своих целей. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время Петербургского международного экономического форума.

По словам главы региона, опасность для всего человечества может представлять любая атомная станция, если ее объектам будет нанесен серьезный ущерб. Тем не менее, украинский режим применяет все доступные методы и его не останавливают возможные последствия.

«И понимая, что нацистский режим, который на сегодняшний день использует все методы, мы видим это по Старобельску, их ничего не останавливает, не останавливают жертвы среди детей, ни атомный терроризм», — сказал глава Запорожской области.

Немногим ранее на ЗАЭС сообщали, что украинские беспилотники атаковали тепловую электростанцию, от которой зависит внешнее энергоснабжение. По данным пресс-службы, было зафиксировано более 20 ударов БПЛА. На станции подчеркивали, что такие атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения ЗАЭС.