В российском сегменте МКС обнаружили два потенциальных места утечки воздуха Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В российском сегменте Международной космической станции «Звезда» обнаружены два потенциальных места утечки воздуха. Эту информацию подтвердили в госкорпорации «Роскосмос».

Утечка была зафиксирована специалистами главной оперативной группы управления российским сегментом МКС при надуве отсека переходной камеры модуля «Звезда» до давления станции. При проведении осмотра переходной камеры космонавты и выявили проблемные места.

В госкорпорации уточнили, что речь идет именно о потенциальных местах утечки. Дальнейшая информация о характере неисправности и сроках ее устранения пока не раскрывается.

Ранее KP.RU рассказывал, что иностранные партнеры по МКС приняли решение о продлении эксплуатации станции до 2030 года. Как говорится в отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия», правительство РФ еще в 2023 году одобрило продление работы российского сегмента с экипажем до 2028 года.