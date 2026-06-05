Путин выделил главные принципы для высокой деловой активности

Путин: Стабильность инвестклимата важна для высокой деловой активности Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что предсказуемость и стабильность инвестиционного климата важны для высокой деловой активности.

Глава государства подчеркнул, что сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. И именно предприниматели и компании находят, формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость, отметил он.

"Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ заявил, что новое качество инвестиционного климата в России является одним из ключевых направлений работы государства. Российский лидер пояснил, что речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей, по всем направлениям деятельности.