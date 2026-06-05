Нижегородская область вновь стала второй в инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/photo.pravda-nn.ru

На Петербургском международном экономическом форуме объявили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2025 год, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Нижегородская область третий год подряд заняла в этом рейтинге второе место. Он формируется с 2014 года по поручению президента Владимира Путина, а с 2025 года задача повышения инвестиционной активности вошла в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева пояснила, что рейтинг-2026 сформирован по 88 показателям. В опросах участвовали более полумиллиона предпринимателей из всех российских субъектов. Впервые с 2022 года динамика роста индекса замедлилась. Однако 49 регионов улучшили свои интегральные оценки, а 67 процентов показателей демонстрируют положительную динамику.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/photo.pravda-nn.ru

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область с 2017 года целенаправленно работает над формированием благоприятного делового климата и за это время поднялась в рейтинге более чем на 60 позиций.

«Для нас ценность этого рейтинга в том, что его главный эксперт — предприниматель, который ежедневно принимает инвестиционные решения и взаимодействует с региональной системой управления. Мы воспринимаем результаты Национального рейтинга не как формальный показатель. Это объективный индикатор качества деловой среды. Он позволяет видеть, где административные барьеры уже сняты, а где предприниматели еще ждут от власти более быстрых и удобных решений. Мы постоянно улучшаем показатели рейтинга, стремясь, чтобы регион становился территорией, где бизнесу комфортно строить долгосрочные планы», - заявил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что по итогам 2025 года объём инвестиций в основной капитал достиг 742,8 миллиарда рублей, что доказывает: область перспективна с точки зрения деловой среды и эффективности власти. Он подчеркнул: бизнес не просто сохраняет устойчивость, а готов инвестировать в своё будущее.

Глеб Никитин констатировал, что Нижегородская область уже почти десять лет целенаправленно работает над формированием успешного делового климата и за это время поднялась в рейтинге более чем на 60 позиций. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/photo.pravda-nn.ru

Замгубернатора Егор Поляков констатировал, что в непростой экономической ситуации конкуренция за инвестора ужесточилась, а высокие ставки ограничивают запуск новых проектов. Поэтому особое значение приобретают территории с преференциальными режимами. В прошлом году ОЭЗ «Кулибин» расширили на 120 гектаров за счёт территории в городе Бор, а в Дзержинске активно строят инфраструктуру новой промзоны.

Зампредседателя правительства области Артур Батурский акцентировал внимание на цифровизации. По его словам, работают инвестпортал и инвесткарта, где можно удалённо выбрать площадку, узнать о мерах поддержки и получить консультацию. С этого года в электронном виде доступны услуги по внесению изменений в генпланы, правила землепользования и застройки, а также получение разрешения на условно-разрешенный вид использования участка.