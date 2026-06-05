Астронавтам на МКС приказали уйти на корабль эвакуации из-за утечки воздуха

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Находящимся на Международной космической станции астронавтам отдали приказ немедленно перебраться на корабль для эвакуации. Причиной этому послужила утечка воздуха в российском сегменте. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление NASA.

Поручение было отдано в пятницу, 5 июня. Оказалось, что в переходном тоннеле модуля «Звезда» уже некоторое время фиксируются трещины и утечки воздуха. Роскосмос сейчас разбирается с проблемой.

«Астронавтам на борту Международной космической станции <...> было приказано NASA укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации, в то время как российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», - следует из сообщения.

KP.RU прежде писал, что зарубежные партнеры по МКС приняли решение о продлении использования станции вплоть до 2030 года. Как известно, правительство РФ еще в 2023 году подписало договор о продлении работы сегмента страны до 2028 года.