Сколько длилась речь Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026: озвучено время

Путин поручил ускорить принятие поправок в трудовой кодекс по стажировкам. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума длилась 45 минут. Это выяснил kp.ru.

Выступление главы государства началось около 16.26 по московскому времени. Путин выступал с программной речью, посвященной экономике России и изменениям в мире. Суммарно она заняла 45 минут.

После этого началась вторая часть пленарного заседания. В ней президент отвечает на вопросы участников форума.

Напомним, KP.RU публиковал главные темы выступления Путина на ПМЭФ-2026. Среди них были инфляция, рост зарплат, ключевая ставка, глобальные изменения и цели России в экономике. Также отмечалось, что в беседе с участниками форума могут поднять более широкий круг тем, включая ситуацию вокруг Украины и международную повестку.