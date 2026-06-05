Путин: Россия до сих пор поставляет уран на рынок США Фото: REUTERS.

Россия по-прежнему продолжает поставлять уран на американский рынок. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок. <...> и ничего, все нормально» , - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия занимает третье по объему поставок урана среди импортеров, которые также направляют ресурсы на американский рынок. При этом первое место занимает компания из США, а второе - предприятие, в котором участвует как американский, так и европейский капитал.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил Ирану и США помощь России в вопросе вывоза обогащенного урана из исламского государства. Президент заявил, что инициатива Москвы известна Вашингтону и Тегерану, однако российская сторона не навязывает свои услуги.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026