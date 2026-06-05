Основатель IT-компании iSpring Усков получил три года условно

Юрий Усков получил условный срок по делу о мошенничестве в особо крупном размере Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков приговорен к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Матвей Цзен.

«Юрия Ускова признали виновным, дали три года условно, со штрафом полмиллиона рублей», - рассказал защитник.

По словам адвоката, вместе с Усковым по делу проходили двое чиновников из администрации Оршанского района Марий Эл. Однако оба были оправданы. Сторона защиты с вынесенным приговором не согласна и намерена его обжаловать.

«Надеемся, что в высших инстанциях нам удастся добиться оправдательного приговора», - подчеркнул Цзен.

Ранее суд Москвы осудил организатора крупной финансовой аферы Александра Бурдакова, от которого пострадали 158 граждан. В совокупности преступник украл у жертв 560 миллионов рублей. Ему назначили 9 лет тюрьмы.