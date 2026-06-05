Артур Парфенчиков: Карелия вошла в Топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата

Итоги рейтинга Национального рейтинга инвестиционного климата объявили на ПМЭФ-2026. Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Карелия вошла в Топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата 2026 года. Республика попала в число регионов-лидеров и заняла 20-ю позицию, разделив ее с Ленинградской областью. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Карелия заняла 5-е место.

Результаты рейтинга, ежегодно публикуемого Агентством стратегических инициатив, объявили 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме. При его составлении аналитики оценивают эффективность мер региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Комментируя итоги рейтинга, глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул: чтобы достичь таких результатов, за последние годы была проделана большая работа. Общий объем инвестиций в экономику региона вырос – причем как государственных, так и частных, и превысил 150 миллиардов рублей. Благодаря реализованным инвестпроектам в Карелии появилось 12 тысяч новых рабочих мест. Регион активно развивает горную промышленность, камнеобработку, лесопромышленный комплекс, высокотехнологичные производства, машиностроение, судостроение и туризм.

«То, что мы вошли в Топ-20 регионов – это результат большой командной работы правительства республики, бизнеса, наших предприятий и, конечно, жителей Карелии. Спасибо за ваш труд! Впереди - новые задачи и достижения!» – подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что Карелия удерживает рекордные темпы по вводу жилья: в 2025 году было сдано почти 340 тысяч квадратных метров. В республике открываются новые производства, в том числе заводы по переработке водорослей, по выпуску рыбных кормов, по производству газобетона.

Развивается высокотехнологичная промышленность: в Петрозаводске НПП «Прорыв» создает новый промышленный комплекс по выпуску средств измерения для лабораторий и сертификационных центров. Инвестиции в первый этап проекта составляют 150 миллионов рублей, а общий объем вложений в производство - более 600 миллионов рублей. Завершен первый этап строительства цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, сейчас идет второй этап.

«Карелия входит в десятку регионов страны по числу действующих технопарков – у нас их три, но мы создаем еще один. Хорошую динамику показала и сфера общественного питания: за три года оборот вырос на 58,5% - это выше, чем в среднем по России и по Северо-Западу», - рассказал Артур Парфенчиков.

Лесная отрасль остается одной из ключевых в экономике региона. На ее долю приходится 30% объема промышленного производства. В 2025 году общий объем инвестиций в лесопромышленный комплекс составил 4,4 миллиарда рублей. Из них 3 миллиарда было вложено в целлюлозно-бумажное производство, и 1,4 миллиарда рублей – в деревообработку.