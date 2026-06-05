Путин: Киев просит нас о встрече и убивает детей в Старобельске

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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал обращенное к нему письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, указав, что Украина просит Россию о встрече, и при этом боевики ВСУ убивают детей в Старобельске.
Глава государства напомнил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако, встречаться, чтобы из пустого в порожнее - бесполезно.
"И вот здесь самое главное. Это было 21 мая. А 22 мая - украинские войска нанесли ужасный удар по общежитию колледжа в ЛНР. Где погибли дети и подростки. Это - ужасное преступление", - заключил Путин.
Как писал сайт KP.RU, также президент РФ заявил, что пока не видит смысла встречаться с главой киевского режима.