Путин рассказал, как Зеленский просил о встрече через бизнесмена Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин раскрыл детали недавнего контакта с Киевом через представителей деловых кругов. Оказалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский передал просьбу о личной встрече через бизнесмена, который специально для этого ездил в Киев.

«Самое главное — господин Зеленский попросил о встрече. Я никогда не отказывался. Но встречаться из пустого в порожнее — я проходил это», — указал Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

По словам российского президента, около трех недель назад один из представителей бизнес-среды позвонил ему и сообщил, что его приглашают в украинскую столицу. Путин тогда посоветовал бизнесмену поехать, но сразу предупредил, что тот не является ничьим официальным посыльным.

Путин уточнил, что, вернувшись из этой поездки, бизнесмен пересказал главную просьбу Киева. Оказалось, что Владимир Зеленский выступил с инициативой о проведении двусторонней встречи. Однако президент РФ напомнил о печальном опыте прошлого, когда стороны всю ночь формулировали Минские соглашения, а потом эти договоренности были названы пустой историей.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026