Путин: Трампа могли надуть с выборами в 2020 году Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что главу США Дональда Трампа могли «надуть с выборами» на голосовании в 2020 году. Об этом российский лидер высказался на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Я считаю, что там была явная подтасовка на предыдущих выборах», - отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, голосование через почту, которое ранее проводилось в США, не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов в стране.

Путин подчеркнул, что если бы этого не произошло, и Трамп сохранил власть в США, конфликт на Украине мог бы не начаться. Президент допустил, что глава Белого дома уделил бы больше внимания мирному решению по украинскому кризису, чего не сделала администрация экс-лидера Джо Байдена.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026