Путин: санкции больше вредят тем, кто их вводит Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры западных стран наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Глава государства привел конкретные цифры в доказательство того, что российская экономика адаптируется к давлению.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер объяснил свою позицию на примере замороженных резервов. По его словам, хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.

«Ну вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну конечно, еще какой», — заявил Путин на ПМЭФ, говоря о санкциях Запада.

Говоря о ходе спецоперации, президент отметил, что боевые действия завершатся тогда, когда Россия добьется всех поставленных целей. Ранее глава государства предупредил, что аналогичная судьба с блокировкой активов теперь может коснуться любой страны мира. Путин уточнил, что предлогом для заморозки средств может стать что угодно.

Президент указал, что теперь все государства, как и Россия, могут в любой момент лишиться своих валютных активов, размещенных в долларах или евро.

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