Путин: договоренности с ДНР и ЛНР не противоречат уставу ООН Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что договоренности Москвы с Донецкой и Луганской Народными Республиками не противоречат уставу ООН.

Глава государства отметил, что ранее в Минске заключили соглашения. Участники с той стороны подписывали, чтобы выиграть время и перевооружиться. Так и произошло, подчеркнул он.

По его словам, потом ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Напомню, что по делу Косово суд принял решение, что если какая-то территория объявляет о независимости и может не обращаться к центральной власти.

"И Косово - поступило правильно. Но правильно поступили ЛНР и ДНР. Мы долго не признавали независимость, потом признали. И признали суверенность этих образований", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что только после этого Россия, ДНР и ЛНР заключили договор. Уставу ООН это соглашение не противоречило, заключил он.

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