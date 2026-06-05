Путин сравнил ситуацию вокруг ДНР и ЛНР с Косово. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию вокруг Донецкой и луганской Народных Республик с Косово. Об этом глава государства высказался на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Напомню, что по делу Косово суд принял решение, что если какая-то территория объявляет о независимости, то может не обращаться к центральной власти. И Косово - поступило правильно. Но правильно поступили и ЛНР и ДНР», - отметил Путин.

По словам президента, Россия признала суверенность этих образований, заключив договор, не противоречащий уставу ООН и ратифицированный российским парламентом. Путин подчеркнул, что с регионами был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Украина контролирует менее 15% ДНР. Напомним, вопрос полного освобождения Донбасса от ВСУ является ключевым для России.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026