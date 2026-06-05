Путин рассказал о снижении влияния нефти и газа на ВВП и бюджет. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зависимость России от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. Об этом глава государства сказал на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам президента, доходы от продажи нефти всегда были важны для России и продолжают составлять существенную часть экономики и бюджета. Однако их доля уже не является критической.

«Часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом пару-тройку лет назад составляла 43%. Было 45-46% за счет нефти и газа, а сейчас - 23%. Разница колоссальна», — сказал Путин.

Президент также отметил изменения в доходной части федерального бюджета. Если раньше за счет нефтегазовых поступлений формировалось около 50%, то сейчас этот показатель составляет примерно 20%. Путин подчеркнул, что это все еще важно для страны, но уже не имеет прежнего значения.

«Сказать, что для нас это критически важно - таки нет. Но 20% все равно важно. Но для нас так же, как и всех других стран, важнее другое», - добавил Путин.

Тогда же Путин ответил критикам российской экономики. По словам президента, Россия смогла сохранить основы макроэкономической политики, несмотря на внешнее давление. Он отметил, что страна по-прежнему ощущает подъем в этой сфере. Глава государства также выразил уверенность, что движение экономики вперед и вверх будет обеспечено в дальнейшем.