Прокурор просит приговорить Ходорковского* к 14 годам из-за фейков о ВС России

Ходорковский* обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура запросила для Михаила Ходорковского* 14 лет лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса в Мещанском суде Москвы.

«Прокурор просит признать Ходорковского* виновным и приговорить к 14 годам лишения свободы», - поделился деталями собеседник.

Ходорковскому* вменяется публичное распространение фейков о деятельности российской армии - по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Ранее суд в Джанкое назначил местной жительнице штраф за распространие ложных данных о войсках России в мессенджере Telegram. Женщина публиковала эту информацию в комментариях под постами. Сумма наказания составляет 756 тысяч рублей.

* - признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму