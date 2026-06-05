Путин предложил нарушить одну из традиций ПМЭФ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ предложил нарушить одну из традиций форума и передать слово министру энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизу бен Сальману Аль Сауду.

Глава государства сообщил, что Россия хочет стабилизации в нефтяном секторе и будет этого добиваться. По его словам, РФ вместе с друзьями из Саудовской Аравией, с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, как раз работает над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей.

"Мы очень благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают. Может быть, мы дадим возможность нашему гостю, я бы сказал, это было бы интересным вопросом. Это, правда, не входит в традиции нашей такой сессии дискуссионной. Есть ли микрофон, который можем передать его превосходительству", - сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, также президент РФ заявил, что зависимость России от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и продолжают составлять существенную часть экономики и бюджета. Однако их доля уже не является критической, подчеркнул Путин.