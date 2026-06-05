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НовостиПолитика5 июня 2026 16:17

Путин предложил нарушить одну из традиций ПМЭФ

Путин попросил передать слово министру энергетики Саудовской Аравии
Сергей ГАПЧУК
Путин предложил нарушить одну из традиций ПМЭФ

Путин предложил нарушить одну из традиций ПМЭФ

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ предложил нарушить одну из традиций форума и передать слово министру энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизу бен Сальману Аль Сауду.

Глава государства сообщил, что Россия хочет стабилизации в нефтяном секторе и будет этого добиваться. По его словам, РФ вместе с друзьями из Саудовской Аравией, с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, как раз работает над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей.

"Мы очень благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают. Может быть, мы дадим возможность нашему гостю, я бы сказал, это было бы интересным вопросом. Это, правда, не входит в традиции нашей такой сессии дискуссионной. Есть ли микрофон, который можем передать его превосходительству", - сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, также президент РФ заявил, что зависимость России от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и продолжают составлять существенную часть экономики и бюджета. Однако их доля уже не является критической, подчеркнул Путин.