От молодёжных форумов до инвестиций: итоги встречи глав Адыгеи и Кабардино-Балкарской Республики

На площадке Петербургского форума Мурат Кумпилов (справа) встретился с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что между регионами исторически сложились самые тёплые отношения, их связывают общее прошлое, родственные и дружеские узы, а также совместные интересы в экономике, культуре и социальной сфере. Он отметил, что защитники из обеих республик вместе с другими народами многонациональной России плечом к плечу сражаются против неонацистов в зоне СВО. Глава Адыгеи заявил о намерении укреплять сотрудничество и под руководством президента Владимира Путина, правительства РФ и партии «Единая Россия» работать над развитием двух братских регионов.

В рамках прежних договорённостей между республиками уже реализуется ряд совместных инициатив, налажен постоянный обмен успешными практиками, организуются взаимные поездки творческих, научных и молодёжных делегаций, выстроено сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов по различным отраслям. В мае делегация из Адыгеи участвовала в Российско-Абхазском молодёжном форуме в Нальчике. А в августе молодёжь из Кабардино-Балкарии ждут на традиционном слёте «Фишт» в Адыгее. Подобные визиты происходят на постоянной основе.

«С Казбеком Валерьевичем договорились продолжать сотрудничество в ключевых отраслях, а также изучить резерв для дальнейшего усиления партнёрства», - рассказал Мурат Кумпилов.

Также сегодня на ПМЭФ были объявлены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

Адыгея вошла в двадцатку лучших регионов страны, заняв 19-е место. Мурат Кумпилов констатировал, что это результат большой совместной работы органов власти, предпринимательского сообщества, институтов развития и всех, кто участвует в создании благоприятного делового климата в регионе. Он подчеркнул, что республика последовательно создаёт условия для развития бизнеса: снижаются административные барьеры, совершенствуются меры поддержки, развивается инфраструктура сопровождения инвесторов. Только через центр «Мой бизнес» за последние три года предпринимателям оказано около восьми тысяч услуг.

Глава Адыгеи также обратил внимание, что в обновлённой методологии рейтинга учитывается работа по сохранению и вовлечению в экономический оборот объектов культурного наследия. Для Адыгеи это имеет особое значение. В республике не только создаются новые возможности для экономики, но и сохраняется история, восстанавливаются знаковые объекты, привлекаются инвесторы к их развитию.

«Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Правительство России, партию «Единая Россия» за поддержку регионов и внимание к вопросам инвестиционного развития. Впереди еще много задач. Продолжим работу по укреплению экономики республики, поддержке предпринимательства, привлечению инвестиций и реализации проектов, которые улучшают качество жизни людей», - заявил Мурат Кумпилов.