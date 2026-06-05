Помогают ли патчи под глаза от отеков: правда от косметолога

Охлаждение и плотное прилегание патчей временно уменьшают активность тканей. Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Патчи для глаз давно стали популярным средством для борьбы с отеками и темными кругами. Косметолог Татьяна Бедаева рассказала, что они действительно помогают, но эффект носит кратковременный характер и не заменяет регулярного ухода за кожей. Об этом пишет NEWS.ru.

«Кожа становится мягкой, отдохнувшей и разглаженной, без мелких морщинок и «мешков». Однако полученный результат будет кратковременным. Это экспресс-средство, которое помогает лучше всего при обстоятельствах «здесь и сейчас», – пояснила Бедаева.

Специалист добавила, что охлаждение и плотное прилегание патчей временно уменьшают активность тканей и локальную вазодилатацию, визуально разглаживая кожу и устраняя припухлости.

Бедаева также отметила, что в составе большинства патчей есть кофеин, экстракт зеленого чая и другие противовоспалительные компоненты, которые ускоряют отток лимфы и улучшают упругость кожи. Гидрогель и коллаген создают влажную среду для проникновения активных веществ, но без регулярного ухода эффект быстро исчезает.

Прежде педиатр Дарья Нелюбина рассказала, что темные круги под глазами могут быть связаны не только с усталостью, но и с проблемами со здоровьем. В некоторых случаях такой симптом способен указывать на нарушения в работе сердца.