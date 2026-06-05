Абхазский депутат получил 10,5 лет колонии за разбойное нападение на граждан РФ

Кан Кварчия. Кадр из видео youtube.com/@davidzhvania5026

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил депутата парламента Республики Абхазия Кана Кварчию к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

Депутат признан виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере. В настоящее время Кварчия скрывается от правосудия и объявлен в розыск, поэтому приговор вынесен заочно. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших почти на 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Кварчия вместе с сообщниками напал на трех российских граждан в Сухуме. Злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой, применяли предметы в качестве оружия и похитили у них деньги и имущество на 2 миллиона рублей. Уголовные дела в отношении других участников нападения выделены в отдельное производство.

Депутат был уверен, что сотрудники редакции газеты «Абхазский вестник» тайно ведут в интернете каналы с критикой абхазской оппозиции. Ранее генеральный прокурор Абхазии направил в парламент представление о лишении Кварчии неприкосновенности.

Ранее KP.RU писал, что пожизненный срок и 12 лет тюрьмы получили двое мужчин за убийство 21-летней давности.