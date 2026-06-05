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НовостиПроисшествия5 июня 2026 16:26

Абхазский депутат получил 10,5 лет колонии за разбойное нападение на граждан РФ

Суд Сочи вынес приговор депутату Кварчие за нападение на журналистов из РФ
Мила ГЕНЬ
Кан Кварчия. Кадр из видео youtube.com/@davidzhvania5026

Кан Кварчия. Кадр из видео youtube.com/@davidzhvania5026

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил депутата парламента Республики Абхазия Кана Кварчию к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

Депутат признан виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере. В настоящее время Кварчия скрывается от правосудия и объявлен в розыск, поэтому приговор вынесен заочно. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших почти на 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Кварчия вместе с сообщниками напал на трех российских граждан в Сухуме. Злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой, применяли предметы в качестве оружия и похитили у них деньги и имущество на 2 миллиона рублей. Уголовные дела в отношении других участников нападения выделены в отдельное производство.

Депутат был уверен, что сотрудники редакции газеты «Абхазский вестник» тайно ведут в интернете каналы с критикой абхазской оппозиции. Ранее генеральный прокурор Абхазии направил в парламент представление о лишении Кварчии неприкосновенности.

Ранее KP.RU писал, что пожизненный срок и 12 лет тюрьмы получили двое мужчин за убийство 21-летней давности.