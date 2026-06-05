«У них мало что получается»: Путин рассказал, как обстоят дела с производством дронов на Украине

Путин: дроны на Украину поступают в основном из западных стран Фото: REUTERS.

Дроны на Украину в основном поступают из западных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что беспилотники стали новой реальностью, на которую России нужно отвечать укреплением систем противовоздушной обороны. По его словам, задача заключается в том, чтобы обезопасить территорию страны.

«Что касается современных средств, в том числе БПЛА. Это - новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия обладает собственной базой для развития таких технологий. Он назвал среди преимуществ кадры, промышленность и возможность реализовывать необходимые планы.

«Россия в отличие от Украины обладает всем набором для развития на собственной базе. Это кадры, промышленность, возможность реализации всех планов», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что российская промышленность и наука работают над обеспечением ВС РФ такими средствами. По его словам, на поле боя сохраняется паритет, а на отдельных участках у России есть преимущество.

Тогда же президент РФ рассказал, что нужно сделать для защиты от беспилотников. По его словам, в данном случае России требуется укреплять собственную систему противовоздушной обороны.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026