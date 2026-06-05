Путин назвал правильным решение Трампа о перемирии с Ираном Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что не фиксирует никаких ядерных провокаций со стороны Ирана. При этом он оценил решение Дональда Трампа о перемирии. Об этом глава государства сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер отметил, что события на Ближнем Востоке привели к трагедии, включая удары по Ирану и жертвы среди гражданского населения. Он подчеркнул, что у России сложились хорошие отношения со всеми вовлеченными странами. В беседах с иранскими партнерами Москва просит воздержаться от ответных ударов, но слышит аргумент о гибели всего руководства страны и необходимости отвечать на агрессию.

«Мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение является единственно правильным. И надеемся, что это перемирие приведет к соглашению долгосрочного мира», — добавил Путин, говоря о нынешнем перемирии.

Глава государства напомнил, что в 2015 году наша страна сыграла заметную роль в урегулировании кризиса, и сегодня Москва также готова включиться в работу, если ее помощь потребуется.

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