Путин: ВСУ потеряли голову, атакуя Запорожскую АЭС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска полностью потеряли контроль над ситуацией, нанося удары по Запорожской атомной электростанции. Своим видением ситуации он поделился на ПМЭФ.

«Украинские войска постоянно наносят удары по станции. В последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Слава Богу, никаких существенных последствий не было», — уточнил Путин.

Российский лидер отметил, что, хотя реактор не пострадал, он в настоящее время остановлен. По словам Путина, общая ситуация на Запорожской АЭС остается крайне опасной. Он добавил, что на станции хранится отработанное ядерное топливо, и если емкости с ним будут повреждены, то возникнет угроза радиационной катастрофы.

Президент указал на непредсказуемость последствий в случае возможной аварии. Он напомнил, что направление ветра может измениться, и радиоактивное облако совсем не обязательно пойдет в сторону России.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026