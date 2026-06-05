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НовостиВ мире5 июня 2026 16:53

В Финляндии сформировали сухопутные войска НАТО: где они располагаются

МО Финляндии: штаб сухопутных войск НАТО начнет работу в Рованиеми
Арина СЕРОВА
МО Финляндии: штаб сухопутных войск НАТО начнет работу в Рованиеми. Фото: IMAGO/Björn Trotzki/www.imago-images.de/Global Look Press

МО Финляндии: штаб сухопутных войск НАТО начнет работу в Рованиеми. Фото: IMAGO/Björn Trotzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Штаб передовых сухопутных войск НАТО официально начнет работу в финском Рованиеми 6 июня. Об этом рассказало Министерство обороны страны.

Многонациональный штаб получил название - FLF Finland. Он будет действовать совместно со шведской боевой группой, которая находится на базе в Бодене. Оба подразделения будут напрямую подчинены главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу. Шведский батальон численностью около 600 человек составит основу формирования.

В перспективе общая численность передовых сухопутных войск альянса в Финляндии будет увеличена до уровня бригады. Таким образом НАТО существенно наращивает свое военное присутствие на севере Европы.

Ранее глава Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщал, что на российских границах растет число провокаций со стороны сил НАТО. В связи с этим наша страна вынуждена проводить военные учения для подготовки к различным сценариям боев.