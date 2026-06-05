Россиянам назвали простые способы отпугнуть голубей с балкона

Эксперт дал эффективные и безопасные методы борьбы с голубями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемой голубей на балконах и подоконниках. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что отпугнуть птиц можно простыми и безопасными способами без вреда для животных и с соблюдением правил содержания общего имущества. Об этом пишет «Газета.Ru».

«От голубей на балконе вам могут помочь простые вещи. Например, можно установить на перилах балкона антиприсадочные шипы. Птицам они не навредят, но садиться туда станет неудобно», – отметил Бондарь.

По его словам, также подойдут мелкие сетки, которые перекрывают доступ на балкон, а также визуальные отпугиватели – блестящие предметы, фольга, старые диски или вращающиеся элементы. Дополнительно иногда используют ватные диски с мятным маслом, запах которого неприятен для птиц, но безопасен для людей.

Эксперт подчеркнул, что любые конструкции нельзя крепить к фасаду дома без согласования, поскольку это общее имущество жильцов и может повлечь штраф. В случае серьезной проблемы он советует обращаться в управляющую компанию или жилищную инспекцию.

Ранее KP.RU писал, что привычка кормить голубей, несмотря на «добрые намерения», может быть небезопасной. Врачи предупреждают, что контакт с птицами связан с риском заражения инфекциями.