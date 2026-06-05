Путин призвал более эффективно сбивать украинские дроны Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники необходимо уничтожать и делать это более эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

"Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно", - отметил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, президент России заявил, что стране необходимо усиливать противовоздушную оборону для обеспечения безопасности территории. Он подчеркнул, что Москва работает в этом направлении. Россия, в отличие от Украины, обладает всем набором для развития на собственной базе, добавил глава государства.

Также Путин высказался о необходимости ограничивать наиболее опасные для мирного населения методы ведения боевых действий. По его словам, эта тема должна рассматриваться отдельно группой экспертов. Он также заявил, что сейчас Россия активно развивает собственную систему ПВО.