Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по НДС для малого и среднего бизнеса. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства предложил перенести сроки снижения лимита выручки, который позволяет малым и средним предприятиям работать без уплаты налога на добавленную стоимость.

Президент подчеркнул, что этот вопрос подробно обсуждался с представителями бизнес-сообщества и премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Не буду называть срок - чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки, а также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах», - подчеркнул Владимир Путин.

По мнению российского лидера, такой шаг положительно скажется и на создании более справедливой конкурентной деловой среды.

«Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в её решении», - отметил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что с 2026 года правительство РФ понизило порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, в следующем году будет на уровне 15 миллионов рублей, а еще через год снизится до 10 миллионов рублей.

Ранее о том, что нужно учитывать позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты НДС предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, высказался и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, составляя новую Народную программу, партия получает много обращений от предпринимателей на эту тему.

«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия" настаивала при внедрении этих налоговых новаций. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики, поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему», - отметил Владимир Якушев.

О необходимости пересмотра решения по повышению НДС для малого и среднего бизнеса заявил и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. По его словам, результаты опросов показывают: увеличение финансовой нагрузки приводит к неблагоприятным последствиям для бизнеса.

«Сейчас для правительства в качестве одной из задач стоит обеление экономики. Но задайте вопрос предпринимателям: можно ли с помощью повышения налогов добиться обеления экономики? Я думаю, что ответ в 90% будет — нет. Поэтому здесь, мне кажется, нужно смягчить решения», - подчеркнул Александр Жуков.

Ранее «Единая Россия» уже добилась освобождения от уплаты НДС для предприятий, работающих в сфере общепита и применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения. Послабление будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года.