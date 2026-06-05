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НовостиЗвезды5 июня 2026 17:21

Пётр Дранга резко высказался об «эпидемии» коротких роликов: он предложил лекарство

Пётр Дранга назвал театр лекарством от СДВГ и прочих недугов
Роман ПОЛОСИКОВ
Пётр Дранга резко высказался об «эпидемии» коротких роликов: он предложил лекарство

Пётр Дранга резко высказался об «эпидемии» коротких роликов: он предложил лекарство

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный аккордеонист Пётр Дранга в кулуарах Петербургского международного экономического форума раскритиковал зависимость современных людей от коротких видео. По словам артиста, бесконечная прокрутка рилсов вредит концентрации внимания и мешает нормально воспринимать информацию. Его слова приводит Super.

Музыкант заявил, что театр способен излечить человека от многих болезней современного мира, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Короткие ролики Дранга назвал «дофаминовой ямой», которая не приносит реальной пользы и приучает мозг отвлекаться каждые несколько секунд.

Артист отметил, что современному человеку становится всё труднее сосредоточиться из-за привычки глотать контент маленькими кусочками. В качестве полезной альтернативы он предложил обращаться к настоящему искусству. По убеждению Дранги, музыка развивает мышление и помогает глубже понимать окружающий мир, а театр действительно лечит.

Напомним, что в августе прошлого года 37-летняя актриса Агата Муцениеце вышла замуж за 42-летнего Петра Дрангу и взяла фамилию супруга.