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НовостиОбщество5 июня 2026 17:19

Глава Калмыкии Хасиков: Герой РФ Очир-Горяев погиб при выполнении задач на СВО

В зоне СВО погиб уроженец Калмыкии Герой России Очир-Горяев
Сергей ГАПЧУК
Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев. Фото: Александр Река/ТАСС

Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев. Фото: Александр Река/ТАСС

Герой России, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков в мессенджере "Макс".

"Калмыкия понесла невосполнимую утрату", - написал он.

Хасиков отметил, что при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб его прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев.

Как писал сайт KP.RU, 5 июня глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что три года назад в бою за Водяное погиб Герой России и Герой республики гвардии капитан Роман Воробьев. Его знали как отличного бойца, опытного и мудрого командира, верного товарища и настоящего друга. В Донецке на Аллее Героев стоит бюст Романа Воробьева - символ его подвига.