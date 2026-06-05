Россиянам рассказали, как получить компенсацию за отмену авиарейса Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Если авиакомпания отменила рейс прямо в день вылета, пассажир вправе вернуть полную стоимость билета. Для этого нужно зафиксировать факт отмены через штампы на посадочных талонах или скриншоты табло. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Юлия Верховцева.

Специалист советует не терять чеки на такси, отель или еду — это убытки, которые перевозчик обязан возместить. Пока пассажир ждет, компания по закону должна предоставлять напитки, горячее питание и даже гостиницу с трансфером при долгой задержке. Если авиакомпания игнорирует правила, Верховцева рекомендует покупать всё самостоятельно, но строго по чекам.

Эксперт уточнила, что пассажир может отказаться от перелета с пересадкой, если изначально рейс был прямым, и требовать компенсацию. За каждый час задержки по вине перевозчика положен штраф, а за испорченный отпуск — выплата морального вреда. Сначала необходимо направить заказное письмо с претензией, так как компании часто платят сразу, чтобы избежать судебных штрафов. Исключением являются только форс-мажоры: ураган, боевые действия или внезапная поломка, угрожающая жизни.

Ранее KP.RU писал, что опоздавший на рейс пассажир может рассчитывать на возврат стоимости авиабилета, если не смог вылететь по уважительной причине.