Андрей Исаев: Решение президента по НДС для МСП будет положительно воспринято и бизнесом, и гражданами

Заместитель председателя Экспертного совета по законотворческой деятельности партии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил перенести сроки снижения лимита выручки, который позволяет малым и средним предприятиям работать без уплаты налога на добавленную стоимость. Глава государства поддержал предложение партии «Единая Россия», получившей многочисленные обращения от предпринимателей, жаловавшихся на усиление налогового бремени.

Комментируя решение президента, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев отметил: депутаты с самого начала ставили перед правительством РФ вопрос о необходимости постоянного мониторинга ситуации при принятии решения об изменениях налогового законодательства.

«Мы договорились о том, что будем мониторить его реализацию в регионах, и, если увидим, что он приносит больше вреда, чем пользы, то примем необходимые меры», - уточнил парламентарий.

Андрей Исаев подчеркнул, что решение президента сохранить на текущем уровне порог выручки бизнеса при уплате НДС будет положительно воспринято и представителями малого и среднего бизнеса, и потребителями товаров и услуг.

«Это с удовлетворением будет воспринято и теми, кто непосредственно работает в малом бизнесе, и всеми остальными гражданами, потому что они получат твердую гарантию того, что у предприятий, к услугам которых они привыкли, не возникнет сложностей», - подвел итоги заместитель руководителя фракции партии в Госдуме.

Ранее «Единая Россия» уже добилась освобождения от уплаты НДС для предприятий, работающих в сфере общепита и применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения. Партия предложила пересмотреть условия для предпринимателей после того, как многие точки, особенно с невысокой рентабельностью – кафе, пекарни, закусочные - начали закрываться из-за дополнительного финансового бремени. В итоге правительство одобрило инициированный «Единой Россией» законопроект, временно освобождающий часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС.

Послабление будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года. Оно охватывает компании и ИП на упрощенной системе налогообложения, которые с начала года потеряли освобождение от уплаты НДС, а также на предпринимателей, лишившихся права работать на патенте.

Напомним, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев не раз озвучивал позицию «Единой России» о том, что налоговые изменения для предпринимателей должны приниматься осторожно, с постоянным контролем за ситуацией в регионах. По его словам, партия получила много обращений от представителей бизнеса на эту тему при составлении новой Народной программы.

«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия" настаивала при внедрении этих налоговых новаций», - подчеркивал Владимир Якушев.