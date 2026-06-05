Форсселль: Страны ЕС поддерживают отказ в убежище для украинских мужчин Фото: REUTERS.

Страны Европейского союза поддержали отказ в праве на убежище для украинских мужчин, годных к службе в ВСУ. Об этом заявил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль.

«Есть почти единогласная поддержка этого предложения», - сообщил он журналистам по итогам заседания Совета ЕС.

Инициатива предлагает ввести ограничение на предоставление временной защиты в странах Европы для украинцев в возрасте от 23 до 60 лет, годных к участию в боевых действиях на Украине.

Как заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, на исключении украинцев из режима временной защиты якобы настаивают сами власти Украины.

Ранее стало известно, что киевский режим планирует серьезно изменить систему мобилизации. Украина может начать активнее привлекать иностранцев к службе в армии.

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