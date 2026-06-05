Владимир Путин попросил замглавы КНР передать привет Си Цзиньпину

Путин назвал Си Цзиньпина своим другом Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил заместителя главы КНР Хань Чжэна передать привет своему коллеге Си Цзиньпину, назвав того своим другом. Свою просьбу политик озвучил на встрече в Санкт-Петербурге после выступления на полях ПМЭФ.

«Хочу попросить вас передать привет моему другу - председателю КНР Си Цзиньпину за то, что он принял решение направить вас в Россию, в Петербург», - обратился российский президент к своему собеседнику.

Напомним, что совсем недавно Владимир Путин посещал китайское государство в рамках государственного визита. Там он провел личную встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой пригласил председателя КНР в Россию в 2027 году. Помимо этого, российский лидер подтвердил свою готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Мероприятие должно пройти в ноябре следующего года.