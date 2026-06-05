Кнайсль поблагодарила Путина за возможность жить и работать в России Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе пленарного заседания ПМЭФ поблагодарила президента РФ Владимира Путина за возможность жить и работать в России.

"Я очень благодарна, что сейчас возможно жить и работать в России, спасибо вам", - заявила он в своем обращении к российскому лидеру.

Как писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль после переезда в Россию поселилась в доме в Рязанской области. Она рассказала, что вместе с мужем построила небольшой деревянный дом, в котором счастливо живет со своими кошками, собаками, курами и утками. По ее словам, она буквально нуждалась в таком доме.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала, что в 2020 году ее буквально изгнали с родины и "обвинили во всех смертных грехах". Она подчеркнула, что в тот момент у нее не было работы, ей попросту запретили работать. По ее словам, она покинула Австрию с двумя собаками и двумя чемоданами. Ей пришлось полтора года жить во Франции, что она называла "гонкой на выживание".