Снотворное нельзя смешивать с некоторыми напитками: что входит в этот список Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева предупредила россиян об опасности смешивания снотворных препаратов с кофе, алкоголем и энергетиками. По словам специалиста, сочетание снотворного с любыми стимуляторами может создать прямую угрозу для жизни и психического здоровья человека. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

Медик объяснила, что большинство психотропных препаратов плохо сочетаются с алкоголем или стимуляторами, так как это усиливает побочные эффекты. Изменение баланса нейромедиаторов в организме определяет, наступит сон или нет: если веществ, отвечающих за сон, становится больше, человек засыпает.

Царева также отметила, что кофеин и энергетики активируют симпатическую нервную систему, повышая тонус мышц, давление и пульс. Такое состояние организма не способствует сну и может либо сильно снизить эффект снотворного, либо свести его на нет.

В свою очередь, врач Ольга Уланкина заявила, напитки с кофеином приводит к временному повышению давления. Особенно ярком это может проявляться у тех, кто редко пьет кофе и энергетики. Слова специалиста приводит RT.