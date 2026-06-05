Россияне могут получать две пенсии одновременно: кому положены две выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экономист Игорь Балынин разъяснил, что некоторые категории граждан имеют право на двойные выплаты от государства. Речь идет о бывших военных и сотрудниках силовых ведомств, которые продолжают работать на гражданке. Об этом специалист сообщил в беседе с aif.ru.

По словам доцента, если за такого работника платят страховые взносы, у него формируется вторая пенсия — страховая по старости. Чтобы её получить, мужчинам и женщинам необходимо иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных коэффициентов.

Эксперт уточнил, что мужчины 1962 года и женщины 1967 года рождения смогут оформить выплату уже в 2026 году. Для реализации права нужно обратиться лично в Социальный фонд, МФЦ или через «Госуслуги».

Балынин напомнил, что вторая пенсия приходит без учёта фиксированной выплаты (9 584 рубля), но на неё распространяются ежегодные индексации. В 2026 году для работавших в 2025 году пенсионеров страховые пенсии уже повышали в январе, а в августе ждёт доплата за прошлогодние коэффициенты. Экономист подчеркнул, что обе пенсии индексируются автоматически и выплачиваются ежемесячно.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова рассказала, что российские пенсионеры имеют право на получение социальной доплаты к пенсии, если их доход меньше прожиточного минимума.