Трамп: Представители США готовы участвовать в процессе урегулирования на Украине Фото: REUTERS.

Представители Соединенных Штатов готовы принять участие в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета.

«Мы все будем вовлечены», - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс готовы активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. При этом глава Белого дома считает, что, по его прогнозу, мир будет достигнут.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стремление американской администрации к завершению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва видит искреннее желание президента Трампа и членов его команды помочь в урегулировании.