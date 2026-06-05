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НовостиВ мире5 июня 2026 18:47

Трамп: Представители США готовы участвовать в процессе урегулирования на Украине

Трамп заявил, что Рубио и Вэнс готовы активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине
Мария МАМАЕВА
Трамп: Представители США готовы участвовать в процессе урегулирования на Украине

Трамп: Представители США готовы участвовать в процессе урегулирования на Украине

Фото: REUTERS.

Представители Соединенных Штатов готовы принять участие в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета.

«Мы все будем вовлечены», - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс готовы активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. При этом глава Белого дома считает, что, по его прогнозу, мир будет достигнут.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стремление американской администрации к завершению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва видит искреннее желание президента Трампа и членов его команды помочь в урегулировании.