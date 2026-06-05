Захарова рассказала о реакции иностранца на слова Путина об участниках СВО Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный предатель МИД России Мария Захарова рассказала о реакции иностранца на слова президента РФ Владимира Путина, который обратился к российским военнослужащим в зоне СВО со словами «Работайте, братья!». Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.

По словам Захаровой, после слов президента сидящий рядом с иностранец прокомментировал обращение Путина словами «strong speech» («сильная речь» - прим. ред.).

«А я ему ответила, что и сестры тоже работают», - рассказала Захарова.

Напомним, что во время выступления на полях ПМЭФ-2026 Путин обратился с популярным в народе лозунгом поддержки СВО к военным, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Речь главы государства была сказана в контексте ответа на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.