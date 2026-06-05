Бастрыкин провел заседание СК РФ по организации психологической деятельности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел заседание экспертного совета ведомства по организации психологической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Бастрыкин подчеркнул важность психологического сопровождения следственной деятельности <...>. Основной темой стал анализ организационных и правовых аспектов привлечения специалистов в качестве психологов при расследовании», - говорится в сообщении.

Бастрыкин провел заседание СК РФ по организации психологической деятельности

Также участники заседания рассмотрели актуальные вопросы, связанные с подготовкой психологов и практикой их привлечения к профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. По итогам мероприятия представителями СК были выработаны предложения по развитию психологической деятельности в структурах ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по расследованию преступлений Вооруженных сил Украины. Как уточнили в СК, с 2014 года было возбуждено почти 10 тысяч уголовных дел.