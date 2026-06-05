Суд заочно приговорил к пожизненному сроку лидера РДК* Василия Кирющенко** Фото: Ольга ЮШКОВА.

Один из командиров РДК* Василий Кирющенко**, участвовавший в планировании атаки на Брянскую область, заочно приговорен к пожизненному сроку. Об этом сообщили представители суда в разговоре с ТАСС. В июле 2025 года суд заочно арестовал Василия Кирющенко**.

«... В виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда и материального ущерба, взыскав в общей сложности более 7 млн рублей.

Напомним, что в начале 2026 года МВД РФ объявило в розыск основателя организации «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина**.

* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

** — Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.