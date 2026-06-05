Один из битлов установил новый рекорд: речь о свежем альбоме Пола Маккартни

Фото: EAST NEWS.
Один из основателей группы «The Beatles» Пол Маккартни обновил собственное достижение по количеству альбомов в топ-10 чартов. Это произошло после выхода его новой пластинки The Boys of Dungeon Lane. Об этом сообщает британский агрегатор рейтингов Official Charts.
«Пол Маккартни продолжает лидировать в Official Charts как самый успешный музыкант всех времен … теперь он может похвастаться невероятными 24 альбомами, занявшими первую сточку чартов», — говорится в сообщении на сайте.
Из них 15 дисков, возглавивших чарты, были созданы Маккартни как участником The Beatles, два — в рамках проекта Wings, шесть — в рамках сольной карьеры, и еще один — в дуэте с женой Линдой Маккартни.
Альбом 83-летнего Пола Маккартни обращен к памяти о родном Ливерпуле. Он также посвящен временам, когда группа Beatles еще не обрела всемирную известность.
Название альбома отсылает к улице Данджн-лейн, которая находится рядом с Джон энд Фортлин-роуд — там в юности проживал сам музыкант.
Напомним, что в марте 2026 года Маккартни анонсировал выход нового альбома.