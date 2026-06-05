Армения объявила тендер на строительство железной дороги до границы с Турцией: вот зачем

Армения хочет построить железную дорогу до границы с Турцией Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Армения объявила тендер на возведение железной дороги на участке от Ахурика до границы с Турцией. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в беседе с Общественным телевидением.

«Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает — это наша собственность», — сказал Пашинян.

Как подчеркнул премьер-министр, этот шаг стал частью проекта «Маршрут Трампа».

Напомним, итогом трехсторонней встречи премьера Армении, президента Азербайджана и американского лидера, прошедшей в Вашингтоне 8 августа 2025 года, стало подписание совместной декларации. Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о мирном урегулировании конфликта и создании транспортной связи между остальной частью Азербайджана и Нахичеванью.

В январе 2026 года Армения обратилась к России с просьбой оперативно восстановить ключевые ж/д участки, ведущие к границам Турции и Азербайджана.