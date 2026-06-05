ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна "Сильная Армения" с выборов

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Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии "Республика" Арама Саркисяна, которая требовала аннулировать регистрацию блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах.

Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян зачитал постановление, согласно которому оснований для обращения в суд с целью отмены регистрации избирательного списка блока "Сильная Армения" не установлено.

"ЦИК принимает решение отклонить заявление Арама Саркисяна от 5 июня, это решение вступает в силу с момента публикации", - сказал он.

Овакимян уточнил, что данное решение может быть обжаловано в течение трех календарных дней.

Ранее замглавы аппарата армянского премьера Армении Тарон Чахоян заявил, что граждане страны, прибывающие из России для участия в выборах, могут получить повестки. В свою очередь лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян отметил, что подобные действия дискредитируют армию.