ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна "Сильная Армения" с выборов

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии "Республика" Арама Саркисяна, которая требовала аннулировать регистрацию блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна для участия в парламентских выборах.
Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян зачитал постановление, согласно которому оснований для обращения в суд с целью отмены регистрации избирательного списка блока "Сильная Армения" не установлено.
"ЦИК принимает решение отклонить заявление Арама Саркисяна от 5 июня, это решение вступает в силу с момента публикации", - сказал он.
Овакимян уточнил, что данное решение может быть обжаловано в течение трех календарных дней.
Ранее замглавы аппарата армянского премьера Армении Тарон Чахоян заявил, что граждане страны, прибывающие из России для участия в выборах, могут получить повестки. В свою очередь лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян отметил, что подобные действия дискредитируют армию.