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НовостиПолитика5 июня 2026 22:15

В России назвали причину, по которой парламентские выборы в Армении не будут считаться легитимными

Медведев: Выборы в Армении не будут считаться легитимными
Анна ПЕТРОВА
Медведев: Выборы в Армении не будут считаться легитимными

Медведев: Выборы в Армении не будут считаться легитимными

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что предстоящие 7 июня выборы в парламент Армении утратят легитимность, поскольку действующий глава правительства Никол Пашинян предпринимает попытки устранить любых оппонентов.

«Пашинян обделался и теперь пытается выбить всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков», — написал Медведев в социальной сети X.

Ранее Медведев предрек Армении бунт на фоне желания Армении сблизиться с Европейским союзом.