"Есть вопросы": в МИД России прокомментировали отношения с Арменией

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Ереван сохраняет статус союзника и стратегического партнера Москвы, однако между странами остаются вопросы, требующие обсуждения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Армения остается нашим союзником и стратегическим партнером. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы", - сказал дипломат "Известиям".

Ранее президент Владимир Путин отметил, что евроинтеграция Армении требует внимательного рассмотрения со стороны России. По его словам, Москва будет поддерживать решения, которые отвечают интересам армянского народа.

Как писал KP.RU, в случае сближения Армении с Евросоюзом могут возникнуть трудности с армянским экспортом. Путин призвал Ереван подумать, куда пойдет ее продукция после выхода из ЕАЭС.